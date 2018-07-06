В Тольятти появится перед матчем Россия - Хорватия фан-зона

В Тольятти для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии будет создана фан-зона. Организаторы призвали болельщиков приходить на просмотр, взяв с собой пледы и кресла.

"Мы хотим поддержать нашу сборную и приглашаем всех болельщиков на новую фан-зону в жилой комплекс "Южный Бульвар", где будет вестись прямая трансляция игры, - приводит ТАСС сообщение организаторов. - В фан-зоне будет установлен большой светодиодный экран и фуд-корт. На площадке будут работать фотографы. Советуем взять плед и кресло".

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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