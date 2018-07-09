В Татарстане надеются, что ФИФА оставит систему ВАР на "Казань Арене"

Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев допустил возможность того, что ФИФА оставит систему видеоассистента рефери (ВАР) на стадионе "Казань Арена" после чемпионата мира-2018. Турнир в России стал первым в истории ЧМ, на котором применялась система ВАР.

- У нас-то все готово под эту систему на "Казань Арене", речь идет о том, чтобы оставить все. У нас же была эта система на Кубке конфедераций, но ее ФИФА не оставила, а сейчас, может быть, после чемпионата мира скажут - "все, берите", - цитирует ТАСС Гусева. - Пока не знаю, как будет решен вопрос, но это перспективная система, я думаю, в ближайшее время все страны будут ее внедрять. Кто-то, может быть, быстрее, кто-то медленнее.

Все уже, теперь вопрос решен - раз на чемпионате мира эта система применялась, хотя не очень эффективно, ошибок было море, которые не исправлял ни видеоассистент, ни главный арбитр. Как бы то ни было, сегодня все поняли, что эта система помогает арбитрам - много решений было исправлено судьями, назначались и пенальти, и голы, и так далее

В Казани состоялись шесть матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Корея - Германия (2:0), а также матч 1/8 финала Франция - Аргентина (4:3) и четвертьфинал Бельгия - Бразилия (2:1).

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