В Татарстане к ЧМ-2018 закупают мельдоний

Власти Татарстана в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 закупят медикаментов на 4,4 миллиона рублей, сообщает "Вечерняя Казань" со ссылкой на портал госзакупок. В число заказов входят и 30 упаковок мельдония в формах расвора для инъекций. Для кого закупается скандально известный препарат, не уточняется, но по версии издания, понадобится он для сотрудников МВД.

Напомним, что мельдоний вошел в число запрещенных ВАДА препаратов с 1 января 2016 года. Из-за обнаружения его в пробах ряд ведущих спортсменов России был временно отстранен от соревнований. Впоследствии ВАДА смягчило правила по мельдонию, и большинство из атлетов попали под "амнистию". Больше всего не повезло теннисистке Марии Шараповой, пропустившей из-за положительной пробы на мельдоний 15 месяцев.

Татарстан примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.