В США призвали награждать победителей чемпионата мира-2018 за пределами России

Кубок мира - в России перед ЧМ-2018. Фото REUTERS

Действующая при правительстве США Хельсинская комиссия опубликовала доклад к чемпионату мира по футболу в России, в котором заявила о том, что церемонию награждения победителей турнира следовало провести за пределами страны-хозяйки, сообщает RT. Из документа следует, что ФИФА должна была перенести вручение Кубка мира на нейтральную территорию.

"Несмотря на усилия некоторых американских чиновников добиться того, чтобы ФИФА выбрала местом проведения ЧМ по футболу другую страну, на столь позднем этапе не остается практически никаких шансов такого исхода", – говорится в документе.

Ранее американские чиновники призывали отобрать у России право проведения чемпионата мира, а также не рекомендовали своим соотечественникам посещать турнир из-за кризиса в отношениях между двумя странами.

Напомним, что сборная США не пробилась на мировое первенство впервые с 1986 года.

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