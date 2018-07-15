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В США Черышева включили в сборную лучших игроков ЧМ-2018

Денис ЧЕРЫШЕВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Денис ЧЕРЫШЕВ и Станислав ЧЕРЧЕСОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Американский спортивный портал SB Nation включил полузащитника "Вильярреала" и сборной России Дениса Черышева в символическую команду лучших игроков чемпионата мира-2018.

27-летний хавбек забил 4 гола в 5 матчах турнира, став лучшим бомбардиром своей национальной команды.

Полностью сборная лучших игроков ЧМ-2018 по версии коллег из США выглядит следующим образом: Тибо Куртуа (Бельгия), Гарри Магуайр (Англия), Йерри Мина (Колумбия), Диего Годин (Уругвай), Киран Триппьер (Англия), Лука Модрич (Хорватия), Н’Голо Канте (Франция), ЧЕРЫШЕВ, Филиппе Коутинью (Бразилия), Кевин де Брейне (Бельгия), Кильан Мбаппе (Франция)

Лучшим тренером на турнире SB Nation посчитал наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

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