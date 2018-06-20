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В среду сборная России проведет вечернюю тренировку в Новогорске


После победы над Египтом в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира сборная России вернется в Москву. В среду команда проведет только вечернюю тренировку в Новогорске, сообщает официальный Твиттер команды.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу
 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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