В среду сборная России проведет вечернюю тренировку в Новогорске

После победы над Египтом в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира сборная России вернется в Москву. В среду команда проведет только вечернюю тренировку в Новогорске, сообщает официальный Твиттер команды.
Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.
Россия выйдет в плей-офф, если Уругвай не проиграет аравийцам
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Сборная России на чемпионате мира по футболу