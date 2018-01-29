В Совете Федерации предложили запретить продажу алкоголя на спортивных состязаниях после ЧМ-2018

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предложил запретить продажу алкоголя на спортивных состязаниях. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного вопросу продажи пива во время чемпионата мира-2018.
- Я считаю, что спортивные мероприятия должны проходить без продажи алкогольной продукции, тем самым это такая реклама здорового образа жизни, - цитирует msk-agency.ru Исакова. - Мое мнение, после чемпионата мира - не допускать продажу алкоголя.
ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:51
баламошка
Когда уже этот бесполезный Совет Федерации заменять на Совет Форумчан СЭ?! Мы требуем власти! Тьфу, т.е. правды и справедливости!
20:39
Vedi
Ну да , там же для других людей такие правила - пивка попить , расслабиться - там не позорят свои страны не допуском на ОИ , не унижают флагом и нет такой без ответственности чиновников . Зато наши функционеры так горячо ругающие здесь этих западников - все как один при первой же возможности летят , едут , ползут Туда на отдых и в командировки - Там же другие правила и законы.
19:25
King's Bounty RND
А на чемпе можно это не зож ?!
19:17