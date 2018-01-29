В Совете Федерации предложили запретить продажу алкоголя на спортивных состязаниях после ЧМ-2018

Член комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предложил запретить продажу алкоголя на спортивных состязаниях. Об этом он заявил в ходе круглого стола, посвященного вопросу продажи пива во время чемпионата мира-2018.

- Я считаю, что спортивные мероприятия должны проходить без продажи алкогольной продукции, тем самым это такая реклама здорового образа жизни, - цитирует msk-agency.ru Исакова. - Мое мнение, после чемпионата мира - не допускать продажу алкоголя.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.