В составе сборной Белоруссии на матч с Францией - один игрок из РФПЛ

Стали известны составы Франции и Белоруссии на матч отборочного турнира ЧМ-2018. В стартовом составе белорусов выйдет только один представитель чемпионата России - Александр Карницкий из "Тосно". Также встречу с первых минут начнет бывший игрок "Волги" Игорь Стасевич и экс-хавбек "Крыльев Советов", "Динамо" и "Оренбурга" Станислав Драгун. Оба футболиста защищают цвета БАТЭ.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

Франция: Ллорис - Сидибе, Варан, Юмтити, Динь - Коман, Толиссо, Матюиди, Лемар - Жиру, Гризманн.

Запасные - Манданда, Ареола, Жалле, Амави, Пайет, Мбаппе, Товен, Рабьо, Сиссоко, Ляказетт, Рами, Кимпембе.

Белоруссия: Черник - Матвейчик, Янушкевич, Политевич, Володько - Драгун, Карницкий, Корзун - Ковалев, Сарока, Стасевич.

Запасные - Гутор, Игнатович, Быков, Евдокимов, Олехнович, Гаврилович, Бурко, Сачикво, Скавыш.

Матч Франция - Белоруссия начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию. Французы в случае победы обеспечат себе место в финальной стадии ЧМ-2018.