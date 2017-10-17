В Сочи установили скульптуру ЧМ-2018 в виде Цербера, в мэрии ее назвали самоуправством

Сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру проекта "Футбол и вечность". На одной из сочинских улиц было установлено изображение трехголового пса Цербера, охраняющего футбольный мяч. Размер композиции – около 2 метров, вес – более 1 тонны. По словам супругов-художников, мифический пес станет оберегом чемпионата мира-2018. Ранее Кириленко уже установили скульптуры обезьяны и петуха с футбольными мячами.

Мэрия Сочи осталась недовольна установкой скульптуры Цербера, заявив, что художники нарушили правила благоустройства и санитарного состояния.

"Это является самоуправством и выражением личного мнения у художников. Участок, где появилась скульптура, находится в аренде у коммерческого предприятия. При их размещении заказчиком работ готовится пакет документов, и до начала работ должно быть получено согласование департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. В данном случае этого сделано не было. Работниками управления административной инспекции администрации города будет составлен протокол по статье 3.2.11 Закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях", – цитирует yuga.ru заявление пресс-службы мэрии.

Сочи примет четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.