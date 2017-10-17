В Сочи установили скульптуру ЧМ-2018 в виде Цербера, в мэрии ее назвали самоуправством

Сочинские художники Владимир и Виктория Кириленко представили новую скульптуру проекта "Футбол и вечность". На одной из сочинских улиц было установлено изображение трехголового пса Цербера, охраняющего футбольный мяч. Размер композиции – около 2 метров, вес – более 1 тонны. По словам супругов-художников, мифический пес станет оберегом чемпионата мира-2018. Ранее Кириленко уже установили скульптуры обезьяны и петуха с футбольными мячами.
Мэрия Сочи осталась недовольна установкой скульптуры Цербера, заявив, что художники нарушили правила благоустройства и санитарного состояния.
"Это является самоуправством и выражением личного мнения у художников. Участок, где появилась скульптура, находится в аренде у коммерческого предприятия. При их размещении заказчиком работ готовится пакет документов, и до начала работ должно быть получено согласование департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. В данном случае этого сделано не было. Работниками управления административной инспекции администрации города будет составлен протокол по статье 3.2.11 Закона Краснодарского края "Об административных правонарушениях", – цитирует yuga.ru заявление пресс-службы мэрии.
Сочи примет четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.
Власти Сочи грозят штрафом авторам скульптуры "Цербер, охраняющий ЧМ-2018" https://t.co/dhyPiP9VNx pic.twitter.com/47pwBsdh7S– Голос Кубани (@goloskubani) 17 октября 2017 г.
Platinum1991
Полная безвкусица и вульгарное пошлое отображение значимого события к которому готовится Россия! А что не Илья Муромец не охраняет! Он же намного сильнее и логичнее выступает ОБЕРЕГОМ нашего чемпионата, который будет проходить в 2018 году! Эту пошлятину надо УБРАТЬ и отправить на переплавку. Россия страна не ПСОВ, а былинных ГЕРОЕВ, которые отважным делом показали свою верность Отчизне! Уберите этих ПСОВ, а этих горе-деятелей надо ШТРАФАНУТЬ на полную железку, чтоб не занимались ДУРЬЮ! Им бы только ПОДУРАЧИТЬСЯ, но нам такое БЕЗОБРАЗИЕ не нужно. Пусть администрация Сочи ЗАПРЕТИТ им, в городе и окрестностях, устанавливать свою ГАЛИМАТЬЮ навечно! Пусть катятся на Запад! Там пошлость в моде и пусть там занимаются ЕРУНДОЙ, под прикрытием скульптур, а не в России! Россия - страна высокой культуры и у нас нет места этой ПОШЛОСТИ!!! Депутатам Госдумы надо разработать законопроект, который закроет все лазейки и ходы по установке такой ПОШЛОСТИ в общественных местах! Им не место в России!!!
18:44
yakepetrov
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/kachok
18:42
marksan
Совсем у ребят крыша поехала! "Творческая" интеллегенция, однако!
18:14