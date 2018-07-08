В Сочи пассажиропоток на ЧМ-2018 побил рекорд Олимпиады-2014

35 тысяч пассажиров принял Сочи 7 и 8 июля. В эти дни был побит рекорд пассажиропотока открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2014.



7 июля, в день матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) автобусы, электрички и поезда перевезли почти 40 тысяч человек, а на железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

Все о сборной России по футболу на ЧМ-2018 – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь