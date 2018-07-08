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В Сочи пассажиропоток на ЧМ-2018 побил рекорд Олимпиады-2014


35 тысяч пассажиров принял Сочи 7 и 8 июля. В эти дни был побит рекорд пассажиропотока открытия и закрытия зимних Олимпийских игр-2014.

7 июля, в день матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти) автобусы, электрички и поезда перевезли почти 40 тысяч человек, а на железнодорожных маршрутах курсировали дополнительно 70 пар поездов.

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https://www.kuban.kp.ru/online/news/3168140/

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