В Сочи ожидают до 60 тысяч гостей ежедневно во время ЧМ-2018

Администрация Сочи готовится встретить порядка миллиона болельщиков во время чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com со ссылкой на заместителя главы города Сергея Юрченко. По прогнозам местных властей, в дни матчей город будет принимать 55-60 тысяч человек.

- В России ЧМ-2018 будет проходить 30 дней, в Сочи состоится шесть игр, – сказал Юрченко. – Также в городе все 30 дней будет работать зона для фестиваля болельщиков – фанфеста, который ежедневно будут посещать до 10 тысяч человек. По нашим подсчетам, в дни матчей Сочи в день будет принимать 55-60 тысяч болельщиков, без игр – до 40 тысяч любителей футбола. Если посчитать, то за дни проведения ЧМ-2018 в России Сочи посетит около 1 миллиона человек, которые приедут посмотреть футбол.

Мы уже не раз заявляли о том, что Сочи единовременно может принять до 200 тысяч человек. Несмотря на то что будет высокий сезон и высокая загрузка, мы оставляем возможность для прибытия 45 тысяч человек на стадион, где пройдут футбольные матчи. Хочу подчеркнуть, что билеты на матчи сборных, которые сыграют в Сочи, уже практически все выкуплены.