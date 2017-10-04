В Сочи к ЧМ-2018 запустят горячую линию по транспорту

Во время чемпионата мира-2018 в Сочи будет работать горячая линия по вопросам работы транспорта, сообщает welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу мэрии. Операторы колл-центра будут разговаривать на четырех языках. Задачей их будет информирование гостей турнира о работе общественного транспорта. В мэрии также уточнили, что на данный момент в Сочи работает городской интернет-портал и мобильное приложение с информацией о маршрутах.

Во время ЧМ-2018 к стадиону "Фишт" можно будет добраться на автобусе городских линий, специальных шаттлах от гостиниц и пригородных электричках. Сочи примет четыре матча группового турнира, игру 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.