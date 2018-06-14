В Сочи для гостей ЧМ-2018 заготовили 620 тонн мороженого

В Сочи предприятиями общепита приготовлено к продаже 620 тонн мороженого во время чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Помимо мороженого, для гостей заготовлено более 3 тысяч тонн пива и более тысячи тонн прохладительных напитков.

- Наши оптовики для продажи в торговых точках Сочи во время проведения чемпионата мира закупили около 620 тонн мороженого. В Сочи стоит жаркая погода, поэтому мороженое будет очень кстати всем, кто приехал в наш город, – заявил журналистам первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков.

Сочи примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).

Чемпионат мира по футболу. Расписание матчей