10:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В случае проявлений расизма судьи смогут отменять матчи ЧМ-2018

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки чемпионата мира 2018 года выразил уверенность, что турнир пройдет в духе fair play. Глава организации отметил, что на мировом первенстве в России будет действовать так трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации.

 
Кубок мира - один. Претенедентов - 32.Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет

– Естественно мы ждем, что чемпионат мира-2018 пройдет в духе fair play, с соблюдением всех принципов честной игры, – сказал Инфантино в интервью пресс-службе ФИФА. – Это относится к действию на футбольном поле, но, когда мы говорим о честной игре, необходимо также упомянуть и антидискриминационные и антидопинговые мероприятия.

Что касается допинга, то все футболисты всех команд как во время турнира, так и во внесоревновательный период, будут сдавать соответствующие тесты при участии лабораторий, аккредитованных ВАДА. Мы уверены, что все знают об этом, и принципы честной игры в данном отношении будут, безусловно, соблюдены. То же самое касается и каких-либо проявлений дискриминации, так как борьба с ней – один из наших главных приоритетов. Уверены, что никаких инцидентов зафиксировано не будет, но даже если что-то и произойдет, то впервые в истории чемпионатов мира в России будет действовать так называемая трехступенчатая процедура борьбы с проявлениями дискриминации, и арбитр матча сможет прервать или даже отменить игру, в случае каких-либо расистских или иных проявлений нетерпимости. Они абсолютно недопустимы, и мы будем предельно жесткими в этом отношении. И поэтому ожидаем, что чемпионат мира пройдет в духе fair play.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Сам турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

sidors______Глубокомысленно. кстати когда оскорбляют белых, это почему то спускают на тормозах.

11:38

sidors

Всем бы быть такими "расистами" как россияне, мало того, что неграми не торговали в отличии от "просвещенной Европы", так ещё и негритянский потомок Пушкин, национальное достояние. Но на западе привыкли, что главное правильно говорить и не обращать внимание на то, кто что делает. Кстати может ещё и по тому, что россияне торговали своим народом, а... "негритянский потомок Пушкин, национальное достояние." Но это точно не "расизм", к сожалению.

11:00