В "Симпсонах" нашли предсказание итогов ЧМ-2018

Поклонники мультсериала "Симпсоны" нашли в одной из серий предсказание о том, чем закончится чемпионат мира в России, информирует NME.

В 5-м эпизоде 9-го сезона телешоу, повествующем о чемпионате в Спрингфилде, в финале встречаются сборные Мексики и Португалии.



Зрители отмечают, что обе команды действительно показали себя с лучшей стороны во время группового этапа турнира в России, и именно поэтому есть шанс на то, что предсказание "Симпсонов" сбудется.



Португалия в 1/8 финала ЧМ-2018 сыграет против Уругвая. Мексика сегодня может гарантировать участие в плей-офф, если не програет Швеции.



Мексика - Швеция: чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ