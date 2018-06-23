В штаб-квартире НАТО смотрят матчи чемпионата мира-2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня смотрят на большом экране в здании штаб-квартиры матчи чемпионата мира-2018​. Мировое первенство проходит в России.

- Это одно из многих преимуществ членства в НАТО, – приводят "Известия" слова Столтенберга. - Есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ