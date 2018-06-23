В штаб-квартире НАТО смотрят матчи чемпионата мира-2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что сотрудники альянса после окончания рабочего дня смотрят на большом экране в здании штаб-квартиры матчи чемпионата мира-2018. Мировое первенство проходит в России.
- Это одно из многих преимуществ членства в НАТО, – приводят "Известия" слова Столтенберга. - Есть неплохой шанс, что один из союзников по НАТО станет чемпионом мира.
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Дополнительная информация
https://iz.ru/758794/2018-06-22/sotrudniki-nato-posle-raboty-smotriat-v-shtab-kvartire-matchi-chm-2018