В школах городов ЧМ-2018 в День толерантности пройдут уроки "Футбол без дискриминации"

16 ноября, в Международный день толерантности пройдет всероссийский урок "Футбол без дискриминации", сообщает ТАСС. Организовано мероприятие будет в школах городов, принимающих чемпионат мира-2018. Всего будет задействовано более 70 школ. Организаторами станут Федеральный научно-методический центр в области психологии и педагогики толерантности и Оргкомитет "Россия-2018"

"В рамках Всероссийского урока школьников ждет интересная интерактивная программа "Ноль дискриминации", включающая просмотр тематического фильма, индивидуальные и групповые задания, дискуссии, решения кейсов и многое другое", - отметили в пресс-службе Еврейского музея и Центра толерантности в Москве.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.