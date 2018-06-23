В сети появилось фото огромной очереди иностранных болельщиков к Мавзолею

В сети появилось фото огромной очереди к Мавзолею, растянувшейся на Красной площади в дни проведения ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.