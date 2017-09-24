В сети появились фотографии формы сборной Италии на ЧМ-2018

В интернете появились фотографии домашнего комплекта формы сборной Италии на чемпионат мира 2018 года. Футболка выполнена в традиционном синем цвете, а рукав украшен флагом страны.
За два тура до завершения отборочного турнира ЧМ-2018 Италия занимает второе место в группе G, набрав 19 очков. У лидирующей Испании 22 балла. В оставшихся матчах итальянцы сыграют с Македонией (6 октября, дома) и Албанией (9 октября, на выезде).
Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
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