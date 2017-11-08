В сети появились фотографии формы сборной Бразилии на ЧМ-2018

В интернете появились фотографии домашнего комплекта формы сборной Бразилии на чемпионат мира 2018 года. Футболка выполнена в традиционном желтом цвете, шорты – в синем, гетры - в белом.

Ранее вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни заявил, что национальная команда страны в марте 2018 года проведет товарищескую игру против сборной России. А вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что организация ведет переговоры с Бразильской конфедерацией о проведении товарищеского матча национальных команд.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.