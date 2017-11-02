В сети появились фотографии формы сборной Аргентины на ЧМ-2018

В интернете появились фотографии домашнего комплекта формы сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года. Футболка выполнена в традиционном бело-голубом цвете, шорты – в темном. Прообразом данной формы является экипировка, в которой Аргентина выиграла Кубок Америки в 1993 году.

Напомним, что Аргентина сыграет с Россией 11 ноября в Москве ("Лужники"), с Нигерией - 14 ноября в Краснодаре. Ранее сообщалось, что Месси не сыграет с нигерийцами.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.