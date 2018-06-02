В сети появились фото бутс от Гоши Рубчинского с российским триколором

В сети появились фотографии бутс из лимитированной коллекции, в разработке дизайна которых принимал участие известный дизайнер Гоша Рубчинский. Обувь для футболистов выполнена в минималистичном дизайне, за основу оформления взят российский триколор.

Как отмечает портал Footyheadlines, официально бутсы будут представлены в июне 2018 года. Их цена составит 300 долларов (18 665 рублей по курсу на 2 июня. - Прим. "СЭ").

При этом не уточняется, получат ли бутсы игроки сборной России, которым предстоит сыграть на первом в истории домашнем чемпионате мира. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля. Национальная команда в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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