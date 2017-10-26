В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018

В сети появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года. Официально мяч будет презентован позже. Как сообщает Footy Headines, предположительно, это произойдет 1 декабря после жеребьевки финального турнира ЧМ.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
🔥 LEAKED: Adidas Telstar 18 - World Cup Ball 2018: https://t.co/fTbthvSS8W– Footy Headlines (@Footy_Headlines) 26 октября 2017 г.
aloveku
мячик из Майнкрафта похоже позаимствовали
13:46
rusfed 2.0
первым везунчикам сегодня подтверждения их заявок на билеты пришли, кстати. но пока только тем, кто оплачивать намеревался банковским переводом
13:39
spetrov
Какая-то Красава черно-белая.
13:28
Serenky25
Не красивый.
13:27