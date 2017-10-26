13:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В сети появилась фотография официального мяча ЧМ-2018

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В сети появилась фотография официального мяча чемпионата мира 2018 года. Официально мяч будет презентован позже. Как сообщает Footy Headines, предположительно, это произойдет 1 декабря после жеребьевки финального турнира ЧМ.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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aloveku

мячик из Майнкрафта похоже позаимствовали

13:46

rusfed 2.0

первым везунчикам сегодня подтверждения их заявок на билеты пришли, кстати. но пока только тем, кто оплачивать намеревался банковским переводом

13:39

spetrov

Какая-то Красава черно-белая.

13:28

Serenky25

Не красивый.

13:27