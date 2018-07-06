В сеть попали жуткие кадры последствий стихии в Сочи

очи и стадион "Фишт" перед матчем 1/4 финала против сборной Хорватии. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Сильнейший ливень парализовал работу транспортных магистралей Сочи. За один час на город обрушилась месячная норма осадков.



Машины плыли, волны били до капота. Из-за сильных осадков затопило часть федеральной трассы Джубга - Сочи.

Резкая смена погоды характерна для субтропиков. Сейчас осадки прекратились и, по словам синоптиков, возобновятся они 7 июля, в день матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия, но сильно не осложнят проведение матча.





Публикация от Катерина (@katerina_grafinay) 6 Июл 2018 в 8:17 PDT



Игра Россия - Хорватия пройдет завтра, 7 июля, на стадионе "Фишт", начало - 21.00 по московскому времени.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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