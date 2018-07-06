В сеть попали жуткие кадры последствий стихии в Сочи

Сильнейший ливень парализовал работу транспортных магистралей Сочи. За один час на город обрушилась месячная норма осадков.
Машины плыли, волны били до капота. Из-за сильных осадков затопило часть федеральной трассы Джубга - Сочи.
Резкая смена погоды характерна для субтропиков. Сейчас осадки прекратились и, по словам синоптиков, возобновятся они 7 июля, в день матча 1/4 финала чемпионата мира Россия - Хорватия, но сильно не осложнят проведение матча.
В этом городе всё на максимуме📈 Если дождь - то такой, что вода льётся сплошным потоком, если солнце - то так, чтобы плавился асфальт, если гостеприимство - то кавказское, если цены - то чтобы выше, чем в Москве, если пробки - то чтобы часов 6 стоять🤦🏻♀️ И все равно, я ❤️ тебя, Сочи. #кавказскиепленники
Игра Россия - Хорватия пройдет завтра, 7 июля, на стадионе "Фишт", начало - 21.00 по московскому времени.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
Ливень затопил Сочи! Но матч Россия - Хорватия все равно состоится //
Сочи, ау! Россия играет в 1/4 финала ЧМ, а у вас чурчхела вместо футбола! //
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