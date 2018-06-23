В Сербии связывались с ФИФА, чтобы запретить Шачири играть в бутсах с флагом Косова

Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович заявил, что пытался запретить полузащитнику сборной Швейцарии Джердану Шачири выходить на поле в матче чемпионата мира-2018 против Сербии (2:1). Шурбатович связывался с ФИФА из-за того, что футболист собирался играть в бутсах с изображением флага Косова.

– Перед игрой мы просили ФИФА запретить Шакири играть в бутсах с флагом Косова, – цитирует ТАСС Шурбатовича. – Но последовал ответ, что это не является политическим жестом.

Напомним, что Сербия не признает независимость Косова, однако сборная Косова признана ФИФА и УЕФА.