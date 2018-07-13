21:28 13 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Сербии назвали высказывание хорвата Штимаца скандальным


Сербское издание Blic назвало "скандальным" высказывание Игора Штимаца о составе сборной Франции - сопернике Хорватии по финалу чемпионата мира-2018. В пятницу бывший игрок и тренер сборной Хорватии, участник бронзового для команды чемпионата мира-98 опубликовал в своем профиле в Фэйсбуке пост, где перечислил 13 игроков сборной Франции с указанием их происхождения и написал, что "не знает, с кем именно играет Хорватия".

 

Сборная Хорватии впервые в истории вышла в финал чемпионата мира. Матч против Франции состоится в воскресенье, 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча – начало в 18.00 (время московское)

 

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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