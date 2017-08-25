В сборную Замбии вызван форвард "Спартака-2"

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о вызове нападающего Фэшн Сакалы в сборную Замбии на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018. 2 и 5 сентября замбийцы проведут два матча против команды Алжира.

Отметим, что 20-летний футболист впервые вызван в национальную команду. За молодежную сборную он провел 10 игр, в которых забил 7 голов. В этом сезоне, в составе "Спартака-2", Сакала забил три мяча в 9 матчах чемпионата ФНЛ.