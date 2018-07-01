В сборной Уругвая пока не знают, что случилось с Кавани

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (1:0) отметил, что ему неизвестно, насколько серьезная травма у нападающего Эдинсона Кавани. Форвард оформил дубль в этой встрече, но за 20 минут до конца ушел с поля, прихрамывая и держась за бедро.

- Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками, - приводит ТАСС слова Табареса. - Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезная эта травма.

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