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В сборной Уругвая пока не знают, что случилось с Кавани


Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Португалии (1:0) отметил, что ему неизвестно, насколько серьезная травма у нападающего Эдинсона Кавани. Форвард оформил дубль в этой встрече, но за 20 минут до конца ушел с поля, прихрамывая и держась за бедро.

- Он почувствовал боль, но пока мне еще не удалось побеседовать с медиками, - приводит ТАСС слова Табареса. - Времени на восстановление немного, после дня отдыха нам придется свериться с ситуацией и диагнозом. Пока мы все обеспокоены, но нам пока точно неизвестно, насколько серьезная эта травма.

Уругвай - Португалия

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5338353

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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