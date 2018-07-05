В сборной Хорватии раздражены разговорами о помощи российских банков хорватской компании

Защитники сборной Хорватии Шиме Врсалько и Деян Ловрен прокомментировали информацию о ситуации с хорватским ритейлером Agrokor, который должен около 1,1 миллиарда евро российскому "Сбербанку". Сообщалось, что российские компании купят долю компании.

- Это не имеет никакого отношения к спорту, команда полностью сконцентрирована на предстоящей игре, мы не хотим ничего об этом слышать! - сказал Врсалько.

- Agrokor падает, а мы на подъеме! - заметил в свою очередь Ловрен.

- Пожалуйста, не надо таких вопросов, - сказала пресс-атташе сборной Хорватии. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч 1/4 финала чемпионата мира Россия – Хорватия пройдет в субботу, 7 июля, в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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