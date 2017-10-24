В сборной Бразилии подтвердили, что команда во время ЧМ-2018 намерена базироваться в Сочи

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар подтвердил, что команда во время чемпионата мира 2018 года планирует базироваться в Сочи, сообщает SporTV. Отмечается, что столица Олимпиады-2014 обладает необходимой инфраструктурой, чтобы принять южноамериканцев и позволить им готовиться к играм в максимально комфортных условиях.

По словам Гаспара, этот вопрос должен быть урегулирован быстро – нужно подписать документы, после чего Сочи официально стал местом базирования сборной Бразилии на мировом первенстве в России.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой пятизвездочный отель в Сочи был забронирован сборной Австрии, но европейцы не смогли преодолеть отборочный турнир.

Отметим, что при жеребьевке мирового первенства, которая состоится 1 декабря, Бразилия наряду с Россией, Бельгией, Германией, Польшей, Португалией, Францией и Аргентиной попадет в первую корзину.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске.