В Саудовской Аравии открыто дело в отношении судьи ЧМ-2018, вымогавшего взятку

Федерация футбола Саудовской Аравии приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи Фахада Аль-Мирдаси, сообщает L’Équipe. 32-летний арбитр должен был работать на матчах чемпионата мира-2018, но из-за дела о вымогательстве взятки он не только пропустит турнир в России, но и не сможет работать в футбольной сфере. В отношении него ведется расследование.

12 мая Аль-Мирдаси должен был обслуживать финал Кубка Саудовской Аравии, в котором встречались "Аль-Фаисали" и "Аль-Иттихадом" (1:3). В последний момент его сняли с игры, заменив на англичанина Марка Клаттенбурга. Местные СМИ утверждали, что рефери предложил одному из соперников обеспечить необходимый результат за соответствующее вознаграждение.

Напомним, в 2017 году Аль-Мирдаси работал на Кубке конфедераций. В матче Россия – Мексика (1:2) он, даже посмотрев видеозапись, не назначил пенальти в ворота соперников команды Станислава Черчесова, когда Нестор Араухо сфолил на Федоре Смолове. Позднее он отменил гол мексиканцев, забитый из офсайда. Также во втором тайме судья удалил с поля Юрия Жиркова, показав ему вторую желтую карточку за грубую игру.

Также арбитр из Саудовской Аравии обслуживал матч за третье место на Кубке конфедераций, в котором встречались Португалия и Мексика (2:1 д.в.). Аль-Мирдаси первым в истории крупных турниров назначил пенальти после просмотра видеозаписи.

Напомним, матчи ЧМ-2018 будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты