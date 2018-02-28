В Саранске прошли учения пожарно-спасательных служб в одном из отелей ЧМ-2018

В Саранске отработали действия пожарно-спасательных подразделений в одном из отелей, который летом 2018 года примет гостей чемпионата мира, сообщает официальный сайт МЧС РФ. Местом проведения учений был выбран санаторий "Саранский".

Помимо учений, представители МЧС вместе с сотрудниками администрации санатория детально обсудили важные для них характеристики здания.

"Согласно тактическому замыслу, возгорание произошло в слесарной мастерской, расположенной в подвальном помещении, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - До прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на площади свыше 20 кв.м. Дым, образовавшийся на этажах здания, создал угрозу жизни и здоровью отдыхающим людям. В работе на условном пожаре были задействованы шесть основных пожарно-спасательных автомобилей, а также 24 человека личного состава пожарной охраны. Были поданы стволы как на тушение очага пожара, так и на защиту смежных помещений.

В результате условной тренировки более 60 человек были успешно эвакуированы из здания, очаг возгорания ликвидирован. Местом для размещения была выбрана располагающаяся в 100 метрах городская общеобразовательная школа".

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Саранске матчи мирового первенства будут сыграны на "Мордовия Арене". На стадионе состоятся игры Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня) и Панама - Тунис (28 июня).