17:44 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Санкт-Петербурге за кражу у китаянок и корейца задержан перуанец


В Санкт-Петербурге задержан перуанец, подозреваемый в краже денег у двух гражданок Китая и журналиста из Южной Кореи, который приехал на ЧМ-2018.

- Гражданин Перу, приехавший на чемпионат мира, был задержан сегодня утром. Он подозревается в совершении кражи денежных средств у трех иностранных граждан, - цитирует представителя Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) "Интерфакс".

С настоящее время подозреваемый допрошен, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сообщается, что гражданин Перу за несколько дней украл более 200 тысяч рублей.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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http://www.interfax.ru/wc2018/618128

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