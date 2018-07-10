В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Изображение специалиста размещено на подстанции в Пушкарском саду, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
На изображении Черчесов прикладывает к голове руку в духе воинского приветствия, что он делал во время матчей ЧМ-2018.
А вот и новое граффити с Черчесовым. Теперь на подстанции в Пушкарском саду главный тренер сборной России прикладывает к голове руку в духе воинского приветствия. pic.twitter.com/RcXSbS93wR– ТВ Санкт-Петербург (@topspb_tv) 10 июля 2018 г.
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