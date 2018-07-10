11:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с Черчесовым


В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с главным тренером сборной России  Станиславом Черчесовым. Изображение специалиста размещено на подстанции в Пушкарском саду, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На изображении Черчесов прикладывает к голове руку в духе воинского приветствия, что он делал во время матчей ЧМ-2018.

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