В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с Черчесовым

В Санкт-Петербурге появилось новое граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Изображение специалиста размещено на подстанции в Пушкарском саду, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На изображении Черчесов прикладывает к голове руку в духе воинского приветствия, что он делал во время матчей ЧМ-2018.