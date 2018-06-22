В Санкт-Петербурге пока не будут закрашивать граффити с Черчесовым

Власти Санкт-Петербурга не намерены закрашивать портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Петроградского района.

Отмечается, что жалоб на рисунок на трансформаторной подстанции пока не поступало.

"Эта будка находится на балансе "Ленэнерго", если поступит жалоба, то компания должна будет ее закрасить. Но жалоб не поступало", - пояснили в пресс-службе.

Вместе с тем, на портале Смольного "Наш Санкт-Петербург" в четверг вечером была зарегистрирована жалоба на граффити с Черчесовым. "Закрасьте поскорее, а то стыдно за местный стрит-арт", - просит автор обращения Александр С., прилагая фотографии.

Жалоба прошла модерацию и передана на рассмотрение в жилищное агентство Петроградского района. Крайний срок рассмотрения - 29 июня.

В "Ленэнерго" сообщили, что в компанию с жалобами и требованиями закрасить портрет пока не обращались.

"Ты просто космос, Стас".

Комментатор включил песню "Ленинграда" после победы России над Египтом //

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу