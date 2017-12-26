В Санкт-Петербурге открылись магазины атрибутики ЧМ-2018

В Санкт-Петербурге открылись два официальных магазина с сувенирной продукцией чемпионата мира-2018​, сообщает пресс-служба туристического портала ЧМ-2018. В полдень официальное открытие магазина состоялось в ТРЦ "Гостиный Двор" (Невский Проспект, 35), а несколькими часами спустя – и в ТРЦ "Галерея" (Лиговский проспект, 30а).

В магазинах болельщики смогут найти различные товары с логотипом чемпионата мира – официальный Мяч Telstar 18, головные уборы в виде талисмана ЧМ-2018 – волка Забивак, предметы одежды, тематические брелоки, магнитики и другие сувениры.

Две недели назад первый официальный магазин продукции ЧМ-2018 открылся в Москве. В будущем планируется открытие аналогичных магазинов во всех городах, принимающих матчи турнира.