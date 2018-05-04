В Санкт-Петербурге на время ЧМ-2018 запретят беспилотники

На время проведения чемпионата мира по футболу над Петербургом появится зона ограничения полетов, которая будет распространятся и на гражданские беспилотники – коптеры, сообщает 78.ru. Ограничения полетов вводятся с 1 июня по 17 июля. Радиус зоны составит 110 км.

Все полеты воздушных судов в зоне ограничения будут осуществляться с разрешения регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на мировом первенстве.

В Санкт-Петербурге пройдут 7 матчей ЧМ-2018: игры группового турнира Марокко - Иран (15 июня), Россия - Египет (19 июня), Бразилия - Коста-Рика и Нигерия - Аргентина (26 июня), встреча 1/8 финала (3 июля), полуфинал (10 июля) и матч за третье место (14 июля).