21:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Санкт-Петербурге на время ЧМ-2018 изменится график разводки мостов


Власти Санкт-Петербурга решили изменить график разводки мостов на время чемпионата мира-2018.

Как сообщает 78.ru, это будет сделано для обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения между Петроградским и Центральным районами до трех часов ночи. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Кириллов.

В дни проведения поздних матчей метро будет работать дольше обычного, а на вокзалах города установят сенсорные терминалы, работа которых будет синхронизирована с официальным турпорталом Петербурга и официальным порталом для болельщиков оргкомитета "Россия-2018". Для болельщиков чемпионата, гостей и жителей города в Петербурге будет работать мультиязычный телефонный центр, принимающий звонки на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

Все о чемпионате мира по футболу-2018: все команды, расписание матчей, города и стадионы турнира

Дополнительная информация

https://78.ru/news/2018-05-31/v_peterburge_na_vremya_chm2018_izmenitsya_grafik_razvodki_mostov

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