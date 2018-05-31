В Санкт-Петербурге на время ЧМ-2018 изменится график разводки мостов

Власти Санкт-Петербурга решили изменить график разводки мостов на время чемпионата мира-2018.

Как сообщает 78.ru, это будет сделано для обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения между Петроградским и Центральным районами до трех часов ночи. Об этом заявил вице-губернатор Владимир Кириллов.

В дни проведения поздних матчей метро будет работать дольше обычного, а на вокзалах города установят сенсорные терминалы, работа которых будет синхронизирована с официальным турпорталом Петербурга и официальным порталом для болельщиков оргкомитета "Россия-2018". Для болельщиков чемпионата, гостей и жителей города в Петербурге будет работать мультиязычный телефонный центр, принимающий звонки на русском, английском, немецком, французском, испанском языках.

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