В Санкт-Петербурге к ЧМ-2018 высадят более 8 миллионов цветов

В Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата мира-2018 высадят 8,1 миллиона цветов, сообщает Welcome 2018. В комитете по благоустройству отметили, что это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году. Городские улицы украсят 20 тысяч цветочных арок, каскадов и фигурных вазонов. Количество подвесных кашпо с пышно цветущими растениями увеличат в три раза – до 400 тысяч. Для украшения города цветами к ЧМ-2018 закуплено дополнительно 5000 ящиков и вертикальных конструкций.

Также городские власти сообщают о благоустройстве участков, прилегающих к стадионам и спортивно-концертным комплексам, которые будут задействованы во время мирового первенства. Так, сообщается о ремонте газонов и благоустройстве дорожек в парках вокруг стадиона "Петровский", СКК "Петербургский", а также вблизи других спортивных объектов.

Санкт-Петербург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за бронзу.