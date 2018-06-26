В Самару на матч ЧМ-2018 колумбийцев приедет в 100 раз больше, чем сенегальцев

Более 20 тысяч колумбийских болельщиков ожидают в Самаре на матч группового турнира чемпионата мира-2018 Сенегал - Колумбия, сообщает ТАСС. Из африканской страны приедет в сто раз меньше - порядка 200 человек.

Игра Сенегал - Колумбия состоится в Самаре 28 июня. Сенегальцев для выхода в 1/8 финала устроит ничья, Колумбии необходимо побеждать, либо играть вничью и рассчитывать на поражение Японии от Польши.

Сенегал - Колумбия чемпионат мира по футболу, 27 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 17.00 (время московское) //

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