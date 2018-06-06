В Самару доставили грунт со стадиона первого чемпионата мира

В Россию доставили грунт со стадиона "Сентенарио" в Монтевидео, сообщает Welcome 2018. На арене в 1930 году проходил первый в истории финал чемпионата мира по футболу.
В среду контейнер привезли в Самару, где сборная Уругвая 25 июня проведет матч группового турнира чемпионата мира-2018 против России. Грунт передали Музею самарского футбола.
Инициаторами акции стали российский Институт Беринга-Беллинсгаузена по изучению Америки (ИББА), Уругвайская ассоциация футбола (AUF), администрация стадиона "Сентенарио", мэрия столицы Уругвая Монтевидео и посольство России в Уругвае.
В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания- Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Дополнительная информация
http://welcome2018.com/journal/materials/grunt-areny-pervogo-chempionata-mira-pribyl-v-rossiyu/
- Сборная России (футбол)
- Сборная Сербии (Футбол)
- Сборная Австралии (Футбол)
- Сборная Дании (футбол)
- Сборная Коста-Рики (футбол)
- Сборная Уругвая (футбол)
- Сборная Колумбии (футбол)
- сборная Сенегала