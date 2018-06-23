В самарской фан-зоне ЧМ-2018 можно принять душ

Посетители Фестиваля болельщиков чемпионата мира-2018 в Самаре получат возможность принять душ из-за жары, сообщает ТАСС. В последние два дня в Самаре установилась жаркая погода, столбик термометра в тени поднимается до 30 градусов. По прогнозам синоптиков Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни жара только усилится.

"Зрители, которые придут на фан-зону, смогут принять душ и охладиться. Волонтеры польют всех желающих водой", - пояснили в пресс-службе фан-зоны.

25 июня в Самаре состоится матч третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 Уругвай - Россия. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Уругвай - Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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