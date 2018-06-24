В Самаре жара. Как сборной России и болельщикам с этим справиться?

По данным "СЭ", окончательное решение о том, будут ли разрешены паузы на водопой во время матча ЧМ-2018 Россия - Уругвай, будет принято на предыгровом совещании в день проведения встречи. Как сообщили в РФС, тема обсуждалась сегодня, представители России и Уругвая задавали вопрос организаторам - но финальное решение пока не принято.

25 июня в Самаре днем ожидается температура плюс 32. Жара пришла в город в последние дни. Тем, кто находится в Самаре, приходят на телефоне уведомления о том, что следует не забывать головные уборы и одеваться легко. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч Россия – Уругвай состоится 25 июня на стадионе Самара Арена и начнется в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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