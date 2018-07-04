В Самаре в связи с ЧМ-2018 попросили жителей принимать душ вдвоем

Коммунальные службы Самары призвали жителей города принимать душ вдвоем. Как отмечается, в связи с чемпионатом мира, наплывом болельщиков и жаркой погодой в систему водоснабжения подается на 10 процентов воды больше, чем в обычное время. Однако в часы пик наблюдается падение давления в трубах в некоторых районах города.

– Экономьте воду – принимайте душ вдвоем, – гласит сообщение на сайте компании "Самарские коммунальные системы".

Начальник пресс-службы компании Мария Алмазова отметила, что таким образом коммунальщики старались обратить внимание на возможные проблемы с водоснабжением.

– Слава богу, в основном люди понимают шутку и реагируют нормально. Кто-то уже пару построил в комментариях, кто кого-то зовет к себе душ принимать, – сказала Алмазова в беседе с РБК.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу