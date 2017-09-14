В Самаре открылся магазин с товарами ЧМ-2018, сделанными заключенными

В Самаре открылся магазин с товарами с символикой чемпионата мира-2018, которые выполнили заключенные, сообщает riafan.ru. В УФСИН отметили, что товары продаются практически по себестоимости, с минимальной наценкой.

Самара стала одним из 11 городов, принимающих матчи чемпионата мира-2018. В ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру сборной России, а также встреча 1/8 финала и четвертьфинал.