В Самаре - марш в честь усов надежды. Фото

Сегодня. Самара. Марш в честь усов надежды. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

В центре Самары, на улице Куйбышева проходит марш болельщиков сборной России в поддержку национальной команды. Марш двигается от Площади Революции до фан-зоны на площади Куйбышева.

Фанаты несут флаги с фамилиями игроков и хештегом #усынадежды. Они скандируют "Россия, давай, бей, бей забивай!" В марше также участвуют отдельные фанаты из Уругвая. (Дмитрий СИМОНОВ)

Сегодня. Самара. Марш в честь усов надежды. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Сегодня. Самара. Марш в честь усов надежды. Фото Дмитрий СИМОНОВ, "СЭ"

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

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