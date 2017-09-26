В Самаре к ЧМ-2018 установят камеры за 406,7 миллиона

В рамках подготовки к чемпионату мира-2018 в Самаре установят систему видеонаблюдения "Безопасный город", сообщает 63.ru. Камеры будут установлены на территории возле стадиона, на туристических маршрутах и возле других объектов ЧМ-2018.
Всего на установку будет потрачено 406 747 400 рублей, средства выделят из областного бюджета.
Подрядчику нужно будет выполнить работы по установке 302 камер видеонаблюдения и 52 пультов экстренной связи вдоль туристических маршрутов и на остановках скоростного трамвая. Аналогичное оборудование установят и на территории самого стадиона, а именно - в фан-зоне, на базе "Крыльев Советов" и в точках отстоя автобусов.
Кроме того, камеры будут висеть на входах в гостиницы, метро, въездах и выездах из города. К системе подключат и нынедействующее оборудование. Срок выполнения работ - 15 мая 2018 года.
igorx70
Какие дешевые,всего по миллиончику да еще с установкой-на распродаже ухватили.
18:18 26 сентября
crazysun78
самарский губернатор следующий, походу...
17:57 26 сентября
EVIL915
Меркушкин эту сумму с собой забрал! Забудьте о 400!
17:52 26 сентября
Vader
больше миллиона за камеру?????????
17:29 26 сентября