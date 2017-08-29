В РЖД заявили о готовности к ЧМ-2018

Глава РЖД Олег Белозеров заверил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что компания готова к перевозке болельщиков на чемпионате мира-2018. По его словам, во время Кубка конфедераций-2017 РЖД перевезли более 600 зрителей турнира.

- Мы считаем, что к перевозкам мы технически на сегодняшний день уже готовы, - цитирует ТАСС Белозерова. - Отработали схему - схема надежная, удобная, от болельщиков получили большое количество хороших отзывов.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.