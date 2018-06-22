14:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В РУСАДА объяснили, почему требования американцев проверить сборную России по футболу на допинг ничего не значат


Все заявления главы антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт не имеют никакой силы, они не носят даже рекомендательного характера, пояснили "СЭ" в РУСАДА. Все тесты и прочие процедуры с допинг-пробами находятся в юрисдикции ФИФА, которая проводит чемпионат мира. А разного рода призывы глав антидопинговых агентств разных стран - это частные мнения, их Международная федерация футбола никак не учитывает.

Напомним, что Тайгарт, известный крайне жесткой позицией по отношению к России, через британскую прессу призвал "агрессивно проверять" нашу национальную команду. По словам американца, в международных правилах специально оговорено, что внезапное улучшение спортивных показателей - повод для расследования. Тем не менее, ФИФА отказалась отвечать на запросы Тайгарта и британских журналистов по поводу того, кого из россиян и сколько раз проверяли в последнее время. ФИФА, по мнению РУСАДА, имела на это полное право. (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная России досрочно вышла в плей-офф турнира, одержав две победы на групповой стадии. Ей предстоит встретиться с Уругваем (25 июня, Самара).

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Опрос

Как сборная России выступит на чемпионате мира-2018?
голосовать
К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
Материалы других СМИ