17:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В RT прокомментировали сообщение о миллионном контракте Моуринью на ЧМ-2018

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Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян ответила на публикацию The Times о гонораре главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на российском телеканале во время чемпионата мира-2018. По информации британского издания, за пять дней работы португальский специалист получит 1 миллион фунтов.

- Ставлю двойку за креативность, - цитирует RT Симоньян. - Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками.

Моуринью выступит в качестве эксперта канала на первой неделе чемпионата мира в России. В московской студии он проработает 5 дней.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/489237-simonyan-gonorar-mourinyu

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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DmitrSPb

так а сколько на самом деле-то? 900 тыс. ?

19:19

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:44

Andre_Saratov

Всего 999999.

18:17

Очень плохой мальчик

Неужели икра будет кабачковая,а ложки-деревянные?

18:07

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