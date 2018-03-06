В RT прокомментировали сообщение о миллионном контракте Моуринью на ЧМ-2018

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян ответила на публикацию The Times о гонораре главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью на российском телеканале во время чемпионата мира-2018. По информации британского издания, за пять дней работы португальский специалист получит 1 миллион фунтов.

- Ставлю двойку за креативность, - цитирует RT Симоньян. - Надо было написать, что Моуринью будет получать миллион фунтов в час и есть черную икру одноразовыми золотыми ложками.

Моуринью выступит в качестве эксперта канала на первой неделе чемпионата мира в России. В московской студии он проработает 5 дней.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.